الطقس في سوريا

اختتمت مساء يوم الأحد 26/2 فعاليات الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد الذي يلغي الدور القيادي لحزب البعث، وينص على انتخاب رئيس الجمهورية لولاية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويبقي على صلاحيات واسعة له. "عدسة" دي برس جالت في عدة مراكز انتخابية في العاصمة السورية دمشق التي شهدت إقبالاً مقبولاً في بعض منها، لترتفع إلى درجة الازدحام والإقبال الشديد في مراكز أخرى. واحتفل سوريون بالدستور الجديد بالتجمع في ساحة السبع بحرات في دمشق.