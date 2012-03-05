الطقس في سوريا

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الاستفتاء على الدستور السوري
اختتمت مساء يوم الأحد 26/2 فعاليات الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد الذي يلغي الدور القيادي لحزب البعث، وينص على انتخاب رئيس الجمهورية لولاية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويبقي على صلاحيات واسعة له. "عدسة" دي برس جالت في عدة مراكز انتخابية في العاصمة السورية دمشق التي شهدت إقبالاً مقبولاً في بعض منها، لترتفع إلى درجة الازدحام والإقبال الشديد في مراكز أخرى. واحتفل سوريون بالدستور الجديد بالتجمع في ساحة السبع بحرات في دمشق.
تعليقات الزوار          عدد التعليقات (2)
2
الرئيس الألماني
عبد الله السوري            05/03/2012 10:45:11 م
وفق الدستور الألماني....الرئيس حصرياً مسيحي كاثوليكي!!!! و يحق له حل الحكومة بجرة قلم كما حصل في عام 2005؟؟؟؟ حلال عليهم ديمقراطيتهم المشوهة حيث المشردين بشوارع المدن و حرام علينا أن نرعى مصالح بلدنا....رأينا نتائج نشر الديمقراطية الأمريكية في العراق و ليبيا....حيث ساد الرعاع مشوهي الإسلام و البشرية...رأيك هو أكبر دليل على وجوب إستمرار نهج الحكومة السابق.....
1
هل هذا دستور عصري ؟
سورية حيادية            04/03/2012 04:46:06 م
من يحلل الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس يصاب بصدمة ....فهل هذا الرئيس منزه عن الخطأ كي يعين الوزراء ويقيلهم وممنوع محاسبته مهما صدر عنه من اخطاء خاصة وانه جربناه لمدة 13 عاما وكان هناك مأخذ كثيرة عليه . فهل ستستمر الأخطاء السابقة خاصة وانه لادورلمجلس الشعب طالما انه يحل بجرة قلم منه
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