الطقس في سوريا

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صفعة تحرم باكستانية من العمل السياسي لعامين

حرمت هيئة الانتخابات الباكستانية وحيدة شاه، المترشحة عن حزب الشعب الباكستاني للانتخابات التكميلية في إحدى دوائر إقليم السند من العمل السياسي مدة سنتين. وقد صدر أمر الهيئة بعد أن ثبت أن وحيدة شاه قد صفعت الممثلة عن هيئة
تعليقات الزوار          عدد التعليقات (1)
1
حيوانة من شكلا
رودي            11/03/2012 01:31:06 ص
الله لا يقيما يبعتلا حمى مالطية
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