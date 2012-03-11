الطقس في سوريا

حرمت هيئة الانتخابات الباكستانية وحيدة شاه، المترشحة عن حزب الشعب الباكستاني للانتخابات التكميلية في إحدى دوائر إقليم السند من العمل السياسي مدة سنتين. وقد صدر أمر الهيئة بعد أن ثبت أن وحيدة شاه قد صفعت الممثلة عن هيئة