الطقس في سوريا

من غرفة بسيطة لا تحوي سوى مكتب صغير وبضع كراسي قديمة ومدفئة كهربائية تقيه من بردٍ شديدٍ طال على السوريين في دمشق التي كان يملؤها الدفء في زمن مضى، ينتقد المعارض عبد العزيز الخير النظام السوري ويقول إنه يستخدم القضية الإنسانية في البلاد كورقة ضغط سياسي، لكنه يرحب بالمبادرة الصينية وبأي جهد لحل الأزمة رغم عدم ثقته بالنظام، ولا يعفي المعتقل السابق من انتقاده بعض الدول العربية والغربية التي تدعم "المجلس الوطني" وتتجاهل المعارضات الأخرى ويهددها بأن هيئة التنسيق قد تضطر إلى فرز الصفوف لأن اتجاه هذه الدول يدفع بالأمور نحو مأزق أشد استعصاءً.