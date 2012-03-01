الطقس في سوريا

ينتقد المعارض السوري عبد العزيز الخير بعض الدعوات العربية والغربية لتسليح المعارضة ويعتبرها تفكير يغامر بالدم والمستقبل السوري، رغم أنه يؤيد الدفاع عن النفس في وجه ما يسميه "وحشية" النظام. ويصف الطبيب الخير في (الجزء الثاني) من حواره مع "دي برس" موقف حزب إزاء الأزمة السورية بـ"الخظأ التاريخي الكبير"، كاشفاً "بأن الهيئة أرسلت إليه رسائل تقول له يجب ألا يرى سورية من منظار النظام فقط".