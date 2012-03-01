الطقس في سوريا

اعتبر المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم "أن التسلح والعنف هو ما يريده النظام وأن يجر الناس إليه وهو يعني خسارة للثورة وعدم انتصارها"، وفقا تعبيره. ويخشى عبد العظيم "من أن تتحول الامور إلى حرب أهلية وصراع مسلح تدخل فيه صراعات طائفية ومذهبية". ويقول المعارض السوري العتيق في حوار أجراه مع "دي برس": "هناك خلافات دولية وإقليمية وسياسات متناقضة.. الكل له مصالحه.. الكل يتدخل بالشأن السوري لكن باشتباك وتناقض سياسات تؤدي إلى معاناة الشعب السوري وبقاءه بنار العنف والقتل".