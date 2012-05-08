الطقس في سوريا

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انطلاق العمليات التصويرية لفيلم "عرائس السكر"
بدأت المخرجة سهير سرميني عمليات التصوير للفيلم السوري "عرائس السكر" في نص للكاتبة ديانا فارس وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي. والفيلم عبارة عن رسالة إنسانية هادفة تحكي قصة الطفلة مروة المصابة بمتلازمة داون والظروف التي تمر بها من خلال البيئة المحيطة والمجتمع ومعاناة والدتها التي ترعاها وحيدة كما يقدم الفيلم التوعية ويلفت الانتباه إلى هؤلاء الأطفال. وتؤدي دور الشخصية الرئيسية في الفيلم الطفلة مروة الجابي، في حين تجسّد الفنّانة القديرة سلمى المصري شخصية الأم، ويشاركها البطولة لمى إبراهيم، عدنان أبو الشامات، ميسون أبو أسعد، نجلاء الخمري، وآخرين.
تعليقات الزوار          عدد التعليقات (2)
2
رائع
احد الناس            08/05/2012 07:13:22 م
شي كتير حلو و بحب قول للمخرجة الله يقويك و يوفقن بهذا العمل يا اهل الابداع
1
شي جميل وأكثر من رائع
المطرب السوري أحمدنصارملحم            25/04/2012 11:00:58 م
فيها احساس الفن البديع واختيار الفنانين القريبين للقلب
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