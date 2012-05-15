الطقس في سوريا

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تقارير فيديو
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وداعاً.. خالد تاجا
شيع الفنان خالد تاجا إلى مثواه الأخير بعد أن توفي ظهر الأربعاء بعد صراع مرير مع المرض رقد على إثره في العناية المركزة لمدة أسبوعين قبل أن يغيبه الموت. وحضر التشييع عدد كبير من الشخصيات الفنية، وانطلقت الجنازة من مشفى الشامي في منطقة المالكي، واتجهت نحو جامع الزهراء في المزة حيث صلي عليه هناك، قبل أن تتجه نحو مقبرة بئر السبيل في مسقط رأسه في منطقة ركن الدين في قلب العاصمة دمشق. وكتب خالد تاجا على قبره قبل وفاته: هنا منزل خالد تاجا.. مسيرتي حلم من الجنون كومضة النور بقلب من يراها لحظة ثم تمضي.
تعليقات الزوار          عدد التعليقات (39)
39
جنل مان الشاشه
سمر العوا            15/05/2012 01:58:01 م
اله يرحمك ياملك الشاشه عنجد انت فنان محترف اله يحمك يرحم طرابك
38
السلوان
قصي العساف            14/05/2012 11:03:28 ص
رحم الله شيخ الفنانين العرب السيد خالد تاجا
37
الى جنان الخلد
محمود ابازيد            14/05/2012 01:56:42 ص
الله يرحمك ويدخلك فسيح جنانه
36
امبراطور الشاشه
سامر العوا            13/05/2012 10:08:55 ص
الله يرحمك يا استاز خالد امبراطور الشاشه
35
اسد فى التمثيل
خالدعطية السيد            13/05/2012 09:09:18 ص
من عملاقة الدراما العربية ونحن فى مصر نقدره اسأل الله له الرحمة والمغفرة
34
أنطون كوين العرب
أمنة بحصاص            08/05/2012 12:16:30 ص
الله يرحمك ويدغمدو برحمتو
33
عميد التمثيل
حمزة سيروان            02/05/2012 10:49:04 م
الله يجعل مسواك الجنة يا استاذ خالد تاجا
32
THERIGHT@ASA.COM
غارف            30/04/2012 11:01:13 م
الله بغفر له ويعفو عنه
31
ياخسارة الدراما السورية
الرجل الأنيق            29/04/2012 11:03:41 ص
الله يجعلك من الصالحين و يدخلك الجنة من أوسع بوابها إنشالله
30
عادي
راية            26/04/2012 10:53:47 م
اتمنا ان يرحمه الله
29
عملاق الشرق
واصل سليمان            25/04/2012 11:56:15 ص
عملاق في كل شيء في فنه في تواضعه في قامته في وسامته في احساسه المرهف في رجولته في صراحته
28
خسرناك
muhammad            24/04/2012 12:29:31 م
الله يرحمه
27
خسرناك....
موسى علي            22/04/2012 09:13:55 م
خسرناك وخسرك العالم العربي ايها الكبير خالد تاجا الله يرحمك ويغفرلك وينور قبرك ويجعله روضة من رياض الجنة اللهم امين.........
26
angel_wael1998@hotmail.com
الواقف مع المظلومين            19/04/2012 04:09:01 م
ربنا يغفر لك ذنوبك ويرحمك ويتشفع لك
25
موعراف شو أحكي
الحزين            19/04/2012 11:48:41 ص
موبس أنت ميت كلنا ميتة قلوبنا الله يرحمك
24
فنان فلسطين
عبدالله قنديل            19/04/2012 10:29:44 ص
رحمك الله يا أستاذ خالد ... رأيت فيك عن مشاهدتي للتغريبة الفلسطينية رأيتك جدي في سفر الخروج ...من سيقدم لفلسطين من بعدك ... رحمك الله
23
فننانا الكبير
شانط            18/04/2012 10:27:57 ص
اللة يرحمك
22
الله معك فنانا الكبير
هاني            18/04/2012 07:46:46 ص
الله يرحمك يا أستاذ خالد بدها تفتقدك الدراما السورية يا ألمع نجومها
21
خالد بالجنة
عماد ابراهيم            17/04/2012 02:43:21 م
الله يرحمك يا كبير الفنانين العرب
20
الفصول الثلاثة
فادي الياس            11/04/2012 05:46:38 م
بغيابك ياخالد سنفقد فصل الربيع في الدراما العربية, في وقت نحن بأمس الحاجة لربيع حضاري حقيقي سوري, فليكن ذكرك مؤبداً
19
ملك الدراما
labiba            10/04/2012 07:07:36 ص
أي عيشٍ يطيب وليس للموت طبيب ؟.الله يجعل قبرك روضة من رياض الجنة........
18
الله يرحمك
مازن            09/04/2012 01:14:03 م
معليه يا فنان البلد مشغولة بجروحها ارتاح بسلام ورح تبقى بالذاكرة......
17
نجم الشاشة السورية
سمير احمر            08/04/2012 02:08:05 م
الله يرحمك
16
أنت خالد فينا
فاتن            08/04/2012 01:11:08 م
أنت رحلت عن الدُّنيا لكنك خالد في قلوبنا ... ألف رحمة للفنان الخالد خالد تاجا
15
الله يرحمكـ
فـايز الفدعاني            08/04/2012 12:42:40 م
خال تاجا الله يرحمكـ يا عراب الدراما السوريا والله حزنان عليكـ انت غالي وماراح تغيب عن بالنا انا بكيت عليكـ
14
الله يرحمك
مجدي            08/04/2012 11:40:58 ص
الله يرحموا
13
الله يرحمك خالد تاجا
Eman            08/04/2012 01:37:24 ص
الله يرحمك يا إستاذ خالد تاجا ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة
12
شعلة الفن
أمجد            07/04/2012 05:15:32 م
الله يصبر أهلك
11
الله يرحمك
سميييييييييييييييير            07/04/2012 03:26:36 م
اول لقطة بتجنن وبتبكي ...........الله يرحمك
10
الله يرحمك يا خالد و رح ضل تاج على راس الدراما السورية
ديما            07/04/2012 02:35:21 م
الله يرحمك يا خالد و من الصعب رحيل الشيء العظيم
9
رحمك الله
أم لهب            07/04/2012 12:36:11 م
ملك الدراما رحمك الله
8
الله يرحمه
هاني الدبا            07/04/2012 12:30:24 م
الله يرحمه ويصبر أهلة
7
الفنان الطريف
جابر الدهبي            07/04/2012 12:29:24 م
أنا كنت على احتكاك من بعيد مع الاستاذ خالد تاجا أهم ما تميز به هو ظرافته وخفة ظله .. تركت فراغاً كبيراً في الدراما السورية ... رحمة الله عليك
6
خالد تاجاً الباشا
مغترب من النمسا            07/04/2012 12:27:41 م
الباشا.. الكبير... الاستاذ.. العتيق... الخالد.. كلها ألقاب تستحقها... أنا مغترب سوري من النمسا باسم الجالية السورية هنا أقدم التعازي لأسرة الفنان خالد تاجا وندعو له بالرحمة ولأهله وأصدقائه الصبر والسلوان
5
خالد حقاً
جهاد الزغبي            07/04/2012 12:25:34 م
انت فنان ستبقى خالداً بأعمالك وفنك الجميل رحمك الله والصبر والسلوان لعائلتك
4
لا ينسى
ماجد دبوس            07/04/2012 12:24:23 م
فعلاً فنان متلك صعب خروجه من الذاكرة لأن أدوارك لا تنسى
3
الصبر
هنادي            07/04/2012 12:23:35 م
الله يصبر أهلك وأحبابك .. ورحمك الله أسكنك فسيح جناته
2
الفنان العتيق
سالم الكردعلي            07/04/2012 12:22:37 م
اله يرحمك يا استاذ خالد تاجا ... كنت كبير بفنك وبحياتك..
1
أنطون كوين
مأمون حمصي            07/04/2012 12:21:27 م
رحمك الله يا سيد الدراما السورية والعربية
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