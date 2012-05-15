الطقس في سوريا

شيع الفنان خالد تاجا إلى مثواه الأخير بعد أن توفي ظهر الأربعاء بعد صراع مرير مع المرض رقد على إثره في العناية المركزة لمدة أسبوعين قبل أن يغيبه الموت. وحضر التشييع عدد كبير من الشخصيات الفنية، وانطلقت الجنازة من مشفى الشامي في منطقة المالكي، واتجهت نحو جامع الزهراء في المزة حيث صلي عليه هناك، قبل أن تتجه نحو مقبرة بئر السبيل في مسقط رأسه في منطقة ركن الدين في قلب العاصمة دمشق. وكتب خالد تاجا على قبره قبل وفاته: هنا منزل خالد تاجا.. مسيرتي حلم من الجنون كومضة النور بقلب من يراها لحظة ثم تمضي.