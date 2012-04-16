الطقس في سوريا

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السيدة اسماء الاسد تستقبل عوائل الشهيدات في عيد الام
السيدة اسماء الاسد تستقبل عوائل الشهيدات في عيد الام
تعليقات الزوار          عدد التعليقات (2)
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عيدالام
احمدزهيردبوس            16/04/2012 02:09:52 م
لأمي الحبيبة الغالية. و لكل أمهات سورية الغاليات , و لسورية الأم نقول كل عام و أنتن بألف خير ونشكر السيدة الكريمة أسماءعلى استقبله عوائل الشهداءفي عيدالام ويارب ياعموكامل قطان انشوفك وزيرللثقافية
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حفظ الله سورية و شعبها وقائدها و أسرته الكريمة
محمد كامل قطان            12/04/2012 03:56:32 م
لأمي الحبيبة الغالية. و لكل أمهات سورية الغاليات , و لسورية الأم الرؤوم نقول كل عام و أنتن بألف خير . ونشكر السيدة الكريمة أسماء , و نقول هذا هو المفهوم الكريم للأسرة في سورية لا تستطيع أن تجعل كل أفرادها نسخة مكررة عن أفضل أنمودج لأولادها , و لكن الأسرة الصالحة هي من تسعى إلى الارتقاء بكل أولادها ليكونوا الأنمودج الأطيب و الأفضل بهدف الوصول إلى بنية مجتمعية تمثل خيرة الأبناء لأم رؤوم هي الوطن الذي يحتضن بحضنه الدافىء و الحنون كل أبنائه , و ينهض بهمة و سواعد أبنائه جميعاً .و تبقى هذه الأم الوطن حاضنة حتى لكل أبنائها , و إن كان يعز عليها تقاعس البعض ليكونوا كما تحب , و لكن في النتيجة فإن كل أبنائها هم أحبابها بدون استثناء.
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