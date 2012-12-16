Switch to: English

تقارير فيديو
Share/Save/Bookmark

لقاء مع الصناعي أديب الاشقر
أوضح عضو مجلس اتحاد المصدرين السوريين الصناعي أديب الاشقر والمرشح عن الفئة (ب) لانتخابات مجلس الشعب في حوار مع "اصوات سورية" أنه حاول التوجه ببرنامجه الانتخابي للشريحة المتوسطة من الصناعيين والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث إن هذا الأمر في الخطة الخمسية الماضية كان بعيداً عن طموح الحكومة السابقة، وأدى لظهور عدد كبير من العاطلين عن العمل وتسبب بإغلاق المنشآت الصناعية أو تخفيض إنتاجها، معتبراً بأن هذا التوجه دقيق وحساس لأنه يتداخل بقضايا أخرى مثل التمويل المصرفي واليد العاملة الخبيرة، إذ لابد من تطابق الطلب بين الصناعة والإنتاج والاستثمار مع ماتفرزه المعاهد المتوسطة والنظام التعليمي في سورية.
تعليقات الزوار          عدد التعليقات (4)
4
النجاح
كاظم هاشم محمد            16/12/2012 07:21:49 م
كنت ارى النجاح في حرصكم على التفوق واهتمامكم بالراي السديد وجمع الاراء المختلفه
3
اسمع كلامك اس؟؟؟؟؟؟؟
رامي البني            21/11/2012 07:56:27 ص
اسمع كلامك اسدئك اشوف امرك استعجب .. ياريت الذي نقوله نفعله كنا في احسن حال والله .
2
حاجتنا للأفكار المنتجة
هاني الشمعة            08/05/2012 08:54:35 م
البلد بحاجة لهكذا رجال مثقفين لقيادة المسيرة الأقتصادية في سورية ومن أجل حياة أفضل . كما أغتنم الفرصة لأبارك للسيد أديب الأشقر لحصوله على أصوات محبيه الذين شاركوه بالأستفتاء لمجلس الشعب ..واعتقد ان السيد الأشقر سيفوز بمقعد نيابي باذن الله وسيدافع عن حقوق الصناعيين والتجار
1
موعدنا 7/5/2012 لانتخاب النخبة ليكونوا نواب عنكم في مجلس الشعب
بسام سلطان            22/04/2012 05:01:50 م
اسأل الله التوفيق والنجاح لكم ولي و أن يجمعنا بتحقيق أهدافنا لخير الوطن المرشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الأول/ لعام2012 عن دائرة دمشق فئة ب بسـام سـلطان بن محمد عيد
شارك برأيك !
     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
     

الطقس في سوريا

دمشق


لطيف
القصوى: 28°
الدنيا: 14°
الرطوبة: 68%
<< حالة الطقس في بقية المحافظات السورية
الأكثر قراءة الأكثر تعليقاً الأكثر إرسالاً

هل ترى أن الهدنة في سورية ستستمر ؟
ساحة الحوار    
    مختارات
حملة بصورتك لون علمك
Review www.dp-news.com on alexa.com
الرئيسية | سياسة | أخبار سورية | أخبار مصر | اقتصاد | كأس العالم | تحقيقات | شارك | بورصة ومصارف | رياضة | تنمية | منوعات | ثقافة وفن | صحة | عقارات | سيارات | سياحة | علوم واتصالات | برس ريليس
هيئة التحرير | لمحة | الإعلانات | الاتصال بنا
Copyrights 2008 - 2012, DayPress All rights reserved