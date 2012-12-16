الطقس في سوريا

أوضح عضو مجلس اتحاد المصدرين السوريين الصناعي أديب الاشقر والمرشح عن الفئة (ب) لانتخابات مجلس الشعب في حوار مع "اصوات سورية" أنه حاول التوجه ببرنامجه الانتخابي للشريحة المتوسطة من الصناعيين والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث إن هذا الأمر في الخطة الخمسية الماضية كان بعيداً عن طموح الحكومة السابقة، وأدى لظهور عدد كبير من العاطلين عن العمل وتسبب بإغلاق المنشآت الصناعية أو تخفيض إنتاجها، معتبراً بأن هذا التوجه دقيق وحساس لأنه يتداخل بقضايا أخرى مثل التمويل المصرفي واليد العاملة الخبيرة، إذ لابد من تطابق الطلب بين الصناعة والإنتاج والاستثمار مع ماتفرزه المعاهد المتوسطة والنظام التعليمي في سورية.