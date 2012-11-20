الطقس في سوريا

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شريف شحادة في حوار مع موقع "أصوات سورية"

قال المرشح المستقل لعضوية مجلس الشعب عن مدينة دمشق شريف شحادة في حوار مع موقع "أصوات سورية" "أنا لا أتحدث باسم الحكومة السورية أنا إعلامي مستقل أتحدث كشخص وطني يدافع عن بلده وليس لدي أي علاقة بأي جهة رسمية فالحكومة لديها من يمثلها" .
تعليقات الزوار          عدد التعليقات (5)
5
اذا كان الكلام من فضة فلسكوت من ذهب ؟
رامي البني            20/11/2012 08:15:14 ص
انشاء الله وصلت الرسالة ؟
4
شريف شحاطة
s            21/06/2012 08:03:36 م
انت لا تمثل سوى الشبيخة
3
وطني الغالي
ابو مهند الشامي            17/05/2012 03:37:26 م
صدقني انا أحد الذين ادلو بصوتهم لك مع أفراد أسرتي للاسباب التاليه .. البلد بحاجه الى الاصوات الجريئه التي تتكلم بهموم المواطن , البلد بحاجه الى من يتكلم وهو يعرف انه لايستطيع أحد أن يواجهه لنقف بوجه الفساد,, سوريا هي الشجرة التي تطعمنا فهي بحاجه الى من يرعاها لا الى من يقطعها ,, نتمنى ان لا تتغير كما عهدنا من اعضاء المجلس السابقين الوطن غالي وعزيز علينا
2
احمد سعيد ايام زمان وشريف شحادة في العصر الحديث
وطني حر            08/05/2012 07:55:33 م
لا تمثل سوى نفسك يا سيد شحادة الشعب ليس بحاجة لك .!!!!
1
سمسارية المخالفات
سعد الحازم            28/04/2012 12:14:51 ص
أنت تقول أنك تمثل الشعب لكنك لم تقل أي شعب هذا الذي تمثله مع أنك مكشوف كسمسار للمخالفات والفساد ولا يصدقك أحد . وأي مستقل أنت؟
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