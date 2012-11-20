الطقس في سوريا

قال المرشح المستقل لعضوية مجلس الشعب عن مدينة دمشق شريف شحادة في حوار مع موقع "أصوات سورية" "أنا لا أتحدث باسم الحكومة السورية أنا إعلامي مستقل أتحدث كشخص وطني يدافع عن بلده وليس لدي أي علاقة بأي جهة رسمية فالحكومة لديها من يمثلها" .