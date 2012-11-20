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تقارير فيديو

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تعليقات الزوار          عدد التعليقات (4)
4
سوريا من ذهب .........
رامي البني            20/11/2012 08:17:57 ص
اذا كان العالم من فضة فسوريا من ذهب ........
3
الحسد
محمد بني المرجة            27/06/2012 03:32:03 م
? تـــحـــســـــد أحـــــداً على نـــعـــمــــة أعـــطـــاهــــا الله لــــــه .. فــــأنـــت ? تـــعـــلـــم مـــــاذا أخـــــــذ مــــنــــــه و? تــــحـــــزن إذا أخــــــذ الله مـــــــنــــــــــك شــــيـــئــــــاً فــــأنــــت ? تــــعـــلـــم مــــاذا ســـيــعــطــيــك بـــد?ً عــنــه ~ ألــم تسمــع قـول الله تـعـالي *** وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ..... !!!
2
عربينية وأفتخر
دلال            14/06/2012 01:07:01 م
يا شام شام العزة والكرامة ذهب الربيع وجاء الصيف الجميل الله يحميكي يا شام
1
سوريا يا حبيبتي
عاشق سوريا            11/06/2012 03:36:45 م
ياسلام عليكي يا شام ام الدنيا يا كثر شوقي لكي يا مدينتي حلب الشهباء عاصمة السحر والجمال يارب يخليلنا سوريا بخير والله من بعد سوريا مافي وطن شتقنا والله
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الطقس في سوريا

دمشق


لطيف
القصوى: 28°
الدنيا: 14°
الرطوبة: 68%
<< حالة الطقس في بقية المحافظات السورية
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