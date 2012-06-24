الطقس في سوريا

تشارك الممثلة "رنا صعب" في مسرحية "القبطان والقرش الجوعان" للأطفال التي تعرض حالياً في مسرح العرائس بدمشق، للمخرج مأمون الفرخ ونص وتصميم الدمى لعاصم خيال. وتؤدي صعب دور فتاة نشيطة تمتاز بالجمال والحنان، وهي البنت الوحيدة التي تهتم بإخوتها البحارة وتساعدهم على التخلص من شر القرش