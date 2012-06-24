Switch to: English

تقارير فيديو
Share/Save/Bookmark

مقابلة مع الممثلة رنا صعب
تشارك الممثلة "رنا صعب" في مسرحية "القبطان والقرش الجوعان" للأطفال التي تعرض حالياً في مسرح العرائس بدمشق، للمخرج مأمون الفرخ ونص وتصميم الدمى لعاصم خيال. وتؤدي صعب دور فتاة نشيطة تمتاز بالجمال والحنان، وهي البنت الوحيدة التي تهتم بإخوتها البحارة وتساعدهم على التخلص من شر القرش
تعليقات الزوار          عدد التعليقات (1)
1
الف مبروك
احمد القزاز            24/06/2012 04:45:36 م
الف مبروك
شارك برأيك !
     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
     

الطقس في سوريا

دمشق


لطيف
القصوى: 28°
الدنيا: 14°
الرطوبة: 68%
<< حالة الطقس في بقية المحافظات السورية
الأكثر قراءة الأكثر تعليقاً الأكثر إرسالاً

هل ترى أن الهدنة في سورية ستستمر ؟
ساحة الحوار    
    مختارات
حملة بصورتك لون علمك
Review www.dp-news.com on alexa.com
الرئيسية | سياسة | أخبار سورية | أخبار مصر | اقتصاد | كأس العالم | تحقيقات | شارك | بورصة ومصارف | رياضة | تنمية | منوعات | ثقافة وفن | صحة | عقارات | سيارات | سياحة | علوم واتصالات | برس ريليس
هيئة التحرير | لمحة | الإعلانات | الاتصال بنا
Copyrights 2008 - 2012, DayPress All rights reserved