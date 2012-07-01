الطقس في سوريا

رغم دخول التقنيات الحديثة على المعدات المستخدمة لحرفة صيد السمك إلا أن أغلب الصيادين يتمسكون بالطريقة التقليدية القديمة في الصيد وهي الصنارة. حيث يزدهر الصيد في فصل الربيع لأن الأسماك تتكاثر فيه ويستمر طوال فترة الصيف ويقل الموسم في الشتاء نظراً لوجود العواصف البحرية، وتتعدد طرق الصيد حسب نوع الأسماك الموجود في كل منطقة وتبقى الطريقة الأكثر انتشاراً هي الصيد بالطعم حيث يقوم الصياد بإلقاء الطعم لمسافة بعيدة ثم يسحبه بهدوء ليغري السمكة ويجذبها نحوه وأيضاً هناك الصيد الساكن ويكون برمي الطعم دون تحريك القصبة ولكنه يتطلب وقتاً وصبراً كبيراً ولا يأتي بمردود وفير. هذه الحرفة مازالت سائدة في الساحل السوري ولها عشاقها الذين احترفوها سواء للكسب أو لغرض التسلية والترفيه ،فأصبحت محلات بيع مثل هذه الأدوات منتشرة في المدن الساحلية وباتت تشكل مصدر رزق للكثيرين نظراً للطلب الملح عليها وبات ضرورياً مواكبة كل جديد على هذا الصعيد وتتنوع هذه المعدات حسب نوع السمك وحجمه وتشمل الأدوات الصنارات ذات القصبات والصنارات ذات البكرات وذات الخيوط. رغم دخول التقنيات الحديثة على المعدات المستخدمة لحرفة صيد