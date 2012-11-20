الطقس في سوريا

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مؤتمر تيار "بناء الدولة" والتيار الوطني

تعليقات الزوار          عدد التعليقات (4)
4
لاتقول شوعمرت ؟ قول شوخربت ...؟؟
رامي البني            20/11/2012 08:06:07 ص
المسؤل الذي يعمل شيئ لبلده يجب ان لايذكره لانه واجب وطني واخلاقي ؟؟؟؟؟؟ قل لي ماذا عمرت اقول لك ماذا خربت .....؟
3
مين هدول؟؟؟
خالد            24/08/2012 11:27:57 م
مين هدول مين مفوضون ؟؟؟
2
Ahmad.A.Orabi@GMail.com
أحمد عرابي            01/08/2012 08:04:37 ص
ينبغي على الحصيف أن يسارع لتشكيل تيار، أو مجلس، أو إئتلاف، أو ماشابه ذلك، ويعين نفسه رئيس الوزراء الجديد، ومن ثم يقضى بعض الوقت في تشكيل الحكومة السورية الجديدة. بالطبع هناك تضخم بالمجالس والتيارات والإئتلافات وسواها من آليات الوصول (الخيالي) للحكم، لكنه تضخم يساعد أصحاب الخيال على تحمل واقعهم وما آلت إليه سورية بفضل ‘ثورتهم‘!
1
شو هالحكي
سوري للعضم            31/07/2012 08:19:18 ص
مين هدول؟ ومن فوّضهم الحديث عن الشعب السوري؟ وماهو تمثيلهم على أرض الواقع
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