الطقس في سوريا

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جورج وسوف : الرئيس بشار والعميد ماهر حافظين كرامتي وحامييني

دعا الفنان السوري المخضرم وسلطان الطرب جورج وسوف "أبو وديع" للرئيس السوري بشار الأسد وأخيه "العميد ماهر" بطول العمر قائلا "هم حاكمين سورية وحافظين كرامتي وحامييني " . وفي مقابلة له على عدة قنوات عربية في برنامج "قول ياملك" مع المذيع "نيشان" قال الوسوف "دخيل تراب بلدي سورية"...وتابع قائلا "ليس لدي عداوة مع أي بلد عربي ..أي بلد عربي هو بلدي ,فبلدي أول سورية وبلدي ودمي لبناني".
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